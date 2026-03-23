◇MLB オープン戦 ドジャース13-5エンゼルス(日本時間23日、エンゼル・スタジアム)

ドジャースのロバーツ監督が日本時間23日、大谷翔平選手のシーズン初登板について明言しました。

開幕となる日本時間27日のダイヤモンドバックス戦はすでに山本由伸投手が2年連続の開幕投手に決まっています。

大谷選手の初登板についてロバーツ監督は「全てはクリアではありませんが、翔平は火曜日に登板します。開幕5戦目になります。そして、翔平が先発して、長いイニングを投げられる中継ぎに繋げるプランです。ただ、まだ変更になる可能性がありますが、まだわかりません」と日本時間4月1日のガーディアンズ戦で先発すると話しました。

また開幕から5戦は、山本投手、エマ・シーハン投手、タイラー・グラスノー投手、佐々木朗希投手、大谷選手の順番で先発させるといいます。

なお、この日行われたエンゼルス戦では3回に相手投手の投球が崩れる場面もあり、満塁で回ってきた大谷選手の第3打席で、甘く入ったスライダーを強打すると、センターのマイク・トラウト選手も追いつけないセンター越えの走者一掃の3点二塁打となり、この回は打者14人の猛攻で、10点を奪いました。ドジャースはオープン戦20勝目を手にしています。