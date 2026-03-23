元光GENJI佐藤アツヒロ「高校の同級生」“AAコンビ”2ショットに反響続々「永遠の王子様」「運命共同体」
【モデルプレス＝2026/03/23】元光GENJIメンバーの佐藤アツヒロが22日、自身のX（旧Twitter）を更新した。「高校の同級生」との2ショットを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】「キラキラで眩しい」元光GENJI“AAコンビ”の2ショット
この日、佐藤は「久しぶりに食事をしてみた…高校の同級生と……」と添えて、赤坂晃との2ショットを公開。それぞれお茶目なポーズを決め、互いの肩を密着させている。2人はグループ最年少同士で「AAコンビ」という愛称で親しまれていた。
光GENJIは、1987年8月に「STAR LIGHT」でデビューした7人組男性アイドルグループ。ローラースケートを履いたアクロバティックなパフォーマンスで一世を風靡し「パラダイス銀河」「ガラスの十代」など数々のヒット曲を生み出すも、1995年9月に解散した。また、2025年1月には、佐藤が元光GENJIメンバーを訪ねていくドキュメンタリー「7S.T.A.R.S. 〜7つの答え〜 佐藤アツヒロが繋ぐ光GENJIの現在（いま）」（WOWOWライブ）が放送されており、現在のメンバーにも注目が集まっている。
この投稿には「モノクロなのにキラキラで眩しい」「夢みたい」「2人が並んでるのが嬉しすぎる」「永遠の王子様」「運命共同体だね」「AAコンビは永久不滅」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】「キラキラで眩しい」元光GENJI“AAコンビ”の2ショット
◆佐藤アツヒロ、赤坂晃と「久しぶりに食事をしてみた」
この日、佐藤は「久しぶりに食事をしてみた…高校の同級生と……」と添えて、赤坂晃との2ショットを公開。それぞれお茶目なポーズを決め、互いの肩を密着させている。2人はグループ最年少同士で「AAコンビ」という愛称で親しまれていた。
◆佐藤アツヒロの投稿に反響
この投稿には「モノクロなのにキラキラで眩しい」「夢みたい」「2人が並んでるのが嬉しすぎる」「永遠の王子様」「運命共同体だね」「AAコンビは永久不滅」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
?久しぶりに食事をしてみた…— 佐藤アツヒロ Atsuhiro Sato (@_t_s_u_h_i_r_o_) March 22, 2026
高校の同級生と……?
? pic.twitter.com/AmQilwnWj6
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