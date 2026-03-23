サッカーの女子アジア杯で2大会ぶり3度目の優勝を飾った日本代表「なでしこジャパン」のニルス・ニールセン監督（54）と佐々木則夫女子委員長（67）が23日、都内で優勝報告会見を行った。

準決勝まで28得点1失点と圧倒的な強さで勝ち上がり、上位6チームに与えられるW杯出場権を獲得。21日の決勝は完全アウェーの中で開催国オーストラリアとの接戦を1―0で制した。指揮官は「自分たちは正しい道を力強く進んでいる。決勝は難しいゲームだったが、選手たちが非常に強い覚悟を持って素晴らしいパフォーマンスを見せてくれた」と満足げに総括。チームを支えた佐々木委員長は「優勝して当たり前だろうと言う方々もいるが、優勝できていない現状があった。その中でしっかりと勝ち抜いたことはW杯に向けて勢いがついている。通過点だとは思うが、この優勝をきっかけにW杯も皆さんの期待に添えられるように頑張っていきたい」と評価した。

世界一奪還を狙う来年のW杯ブラジル大会まで1年3カ月。ニールセン監督は前回大会の欧州予選でスイス女子代表を率いてW杯出場権を獲得したが、家庭の事情で途中退任。本大会の指揮を執ることはなかった。

自身初の大舞台に向けて「非常に素晴らしい雰囲気で、素晴らしい経験ができると思う。W杯はとても特別なもの」と見据え、「戦術的にもフィジカルの面でも向上できる面はいっぱいある」とさらなる強化を思い描いた。