バドミントンの志田千陽選手が23日、自身のInstagramで近況報告しました。

志田選手は高校時代から松山奈未選手と組んでいた“シダマツ”ペアを、昨年8月結成11年で解消。五十嵐有紗選手と共に新たな歩みを始め、ペアでの練習量を増やすため、約10年間にわたって所属してきた再春館製薬所を2026年3月31日をもって退団することが決まっています。

志田選手は自身のInstagramで「SNSを全く動かしてなかったですね〜 メンション等、見ております〜 いつもありがとうございます」とし「最近は身体の調子を整えて、リハビリをして、回復に向けて頑張っております！！」と調子を崩していたことを明かします。

「健康的な日々を送っております。元気です！今年に入り、新しいスタートに向けて本格的に動き出しては、バタバタしながらも目まぐるしい日々を送りながら改めて、たくさんの方に支えられていることを感じる日々を送っております 身体も心も、身の回りのことも早く整えて、万全な姿でコートに立てるよう1日1日を大切にしながら過ごします〜！」とつづりました。

そして「もう新年度、みなさんもいいスタートが切れますように〜！」とファンへ一言添えました。