Mr.Children桜井和寿、驚きの告白 名曲制作→曲名「金のしゃちほこ」の可能性も
Mr.Childrenの桜井和寿が、22日放送のMBS／TBS系『日曜日の初耳学』（後10：00）に出演した。トーク番組への出演は2002年の『笑っていいとも！』以来、約24年ぶりとなり、大きな注目を集めた。人気企画「インタビュアー林修」で、長年の音楽活動と名曲誕生の裏側を語った。
【写真】知られざる”素顔”を明かした桜井和寿
1992年にメジャーデビューしたMr.Childrenは、これまで260曲以上を発表し、1990年代、2000年代、2010年代の3つの年代でアルバムミリオンを達成するなど、日本音楽史に残る実績を持つ。2026年3月25日には最新アルバム『産声』をリリース予定で、話題のドラマ『リブート』主題歌「Again」も収録される。
番組では創作の感覚についても言及し、「（歌詞は）何も考えられない時に浮かんでくることが多い」と明かしたほか、「名もなき詩」や「innocent world」の制作エピソードも披露。さらに大ヒット曲「Tomorrow never knows」の誕生秘話では、当初タイトルが異なっていたことに触れ、「なかったようですね。この番組に出るにあたり予習しました」と笑いを交えて語った。
林修から仮タイトルが「金のしゃちほこ」だったと振られると、桜井は当時の状況を回顧。「ツアー中、名古屋に行っていた。ライブ前日に“今から曲を書きましょう”と急に言われた」と説明し、別室で急きょ制作に入ったことを明かした。当時はボイスレコーダーを持ち歩いておらず、「スタッフのビデオカメラを使って、自分で回しながら作った」という。
制作時間については「割とすぐできた」と振り返り、完成した楽曲を聴いた関係者からは「これは売れるぞ！」と強い反応があったという。「名古屋だったこともあり『金のしゃちほこ』という仮タイトルが付いた。僕がつけたわけではないですけど」と語り、スタジオの笑いを誘った。
【写真】知られざる”素顔”を明かした桜井和寿
1992年にメジャーデビューしたMr.Childrenは、これまで260曲以上を発表し、1990年代、2000年代、2010年代の3つの年代でアルバムミリオンを達成するなど、日本音楽史に残る実績を持つ。2026年3月25日には最新アルバム『産声』をリリース予定で、話題のドラマ『リブート』主題歌「Again」も収録される。
林修から仮タイトルが「金のしゃちほこ」だったと振られると、桜井は当時の状況を回顧。「ツアー中、名古屋に行っていた。ライブ前日に“今から曲を書きましょう”と急に言われた」と説明し、別室で急きょ制作に入ったことを明かした。当時はボイスレコーダーを持ち歩いておらず、「スタッフのビデオカメラを使って、自分で回しながら作った」という。
制作時間については「割とすぐできた」と振り返り、完成した楽曲を聴いた関係者からは「これは売れるぞ！」と強い反応があったという。「名古屋だったこともあり『金のしゃちほこ』という仮タイトルが付いた。僕がつけたわけではないですけど」と語り、スタジオの笑いを誘った。