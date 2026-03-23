フリーアナウンサーの神田愛花（45）が23日までに、自身のインスタグラムを更新。人気タレントとの2ショット写真を披露した。

神田は「浅尾美和ちゃんとランチできた」と書き出し、ピースサインをする元プロビーチバレーボール選手でタレントの浅尾美和との2ショット写真をアップ。「浅尾さんとこうして2人でご飯を食べるようになって、何年になるかなぁ？」と振り返った。

そして「色々なことを正直に話せる関係になれる人って、大人にってからはなかなかできなかったけれど、彼女はそうなってくれた貴重な1人です 本当にありがとう」と感謝した。

また「メキシカン、美味しかったね」と思い返しながら「毎回お店をリサーチして予約してくれるのは、浅尾さん」と告白。「今回もお陰様でゆっくり食べながらお喋りできました また会おうね！！！！」とつづった。

浅尾も自身のインスタグラムで同様の写真を公開。「写真撮って…ポーズが二人ともおばちゃんと大笑いして…撮り直したのが2枚目になります」と、カップを手にした写真について解説した。

2人の出会いについては「福岡のおとななテレビで神田さんと出会い、お付き合いも長くなりました」と2023年まで放送されていた番組に触れ、「素敵なご縁に感謝です♪楽しい時間はあっという間 次は一緒に買い物に行けますように♪」と願っていた