ＢＴＳが２１日、ソウルの光化門（クァンファムン）広場一帯で５ｔｈフルアルバム「ＡＲＩＲＡＮＧ」の発売記念公演「ＢＴＳ ＴＨＥ ＣＯＭＥＢＡＣＫ ＬＩＶＥ-ＡＲＩＲＡＮＧ」を開催。公演後、所属事務所・ＨＹＢＥが感謝と謝罪の声明を発表したと２３日、現地メディアの朝鮮日報などが報じた。

記事によると、ＨＹＢＥは「公演に送ってくださったあたたかな声援と配慮に、心から感謝します」とお礼を述べたとし、公演のために会場周辺の交通およびビルの統制、検問・検査を実施したことについては「安全のために避けられない措置だった」「重要な日程、日常にご不便をおかけした皆さんには心よりお詫び申し上げます」と謝罪したという。

公演当日、光化門広場の動線管理区域周辺では、市民や観光客を対象に検問を実施。ゲート型金属探知機の通過後、警察による携帯用スキャナーでの身体検査を行う２段階チェックが行われていた。中には会場付近に勤める会社員やショップスタッフまでもがチェック対象となり、ある料理人は所持していた包丁の廃棄を求められ、警察と対峙する事態が起きていたという。

またソウル・韓国プレスセンター付近で結婚式を挙げたある市民は、公演に伴う交通規制のため参列者のほとんどが遅延していると訴えたとし、該当遅延者を警察バスに乗せて送迎するという珍しい光景も見られたと伝えた。

ＢＴＳメンバーも、公演後に韓国発のファンコミュニティープラットフォーム・Ｗｅｖｅｒｓｅ（ウィバース）を通して「僕たちの復帰ステージが無事に終えられるよう、惜しみない配慮と応援を送ってくださった全ての方たちに感謝します」「交通統制、騒音など大小さまざまな不便に耐えてくださった市民の皆さま、そして光化門一帯の商人・会社員の皆さまにも、心よりお詫び申し上げるとともに、感謝の意を表します」とメッセージを公開した。