新「ヤリス クロス」！

2026年2月20日、トヨタはコンパクトSUV「ヤリス クロス」の一部改良モデルを発表しました。装備の充実や新設定が加わった今回の改良ですが、販売店ではどのような反響があるのでしょうか。

ヤリス クロスは、コンパクトカー「ヤリス」をベースとした派生モデルとして2020年に発表され、同年8月に日本で販売が開始されたコンパクトSUVです。

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ボディサイズは全長4180-4200mm×全幅1765mm×全高1590mmと扱いやすいサイズ感で、ヤリスよりも室内高が高く設計されているため、コンパクトSUVながら快適な室内空間を確保しています。

プラットフォームには「TNGA GA-Bプラットフォーム」を採用し、軽量かつ高剛性のボディを実現。

外観はヤリスとは異なる力強いSUVらしいデザインが特徴で、タフさと都会的な雰囲気を両立しています。

内装も視認性の高いレイアウトに加え、上位グレードでは質感の高い素材を採用するなど、コンパクトSUVとしての上質さと実用性を兼ね備えています。

パワートレインは1.5リッターガソリンエンジンとハイブリッドの2種類を設定し、駆動方式は2WDと4WD（ハイブリッドはE-Four）を用意。

最高出力はガソリン車で88kW（120PS）を発揮し、ハイブリッド車はWLTCモードで30.8km／Lと高い燃費性能を実現しています。

さらに、最新の予防安全パッケージ「Toyota Safety Sense」を全車に標準装備し、安全性も強化されています。

今回の一部改良では、人気装備の充実や新色の追加により、商品の魅力がさらに高められました。

まず装備面では、「Z」「Z“Adventure”」「G」グレードに10.5インチディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）Plusを新たに標準装備。視認性と操作性が向上し、日常の使い勝手が強化されています。

また、4WD車には寒冷地仕様を標準装備（2WDはメーカーオプション）とするなど、実用面の底上げも図られました。

外装では、新色「アーバンロック」（全グレードに設定）が追加されたほか、全車でブラック加飾のドアミラーとシャークフィンアンテナを採用し、より引き締まった印象に仕上げられています。

特別仕様車「Z“URBANO”」では、Zグレードの改良内容に加えて、ツートーンカラー「ブラック×アーバンロック」を新設定。より個性的で都会的な雰囲気を演出しています。

新ヤリス クロスの車両価格（税込）は212万6300円（Xガソリン・2WD）から335万5000円（Z“Adventure”ハイブリッド・E-Four）となっています。

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新ヤリスクロスの反響について、都内販売店スタッフは以下のように話します。

「ヤリスクロスはやはり人気の高いモデルで、新しくなってからもお問い合わせが非常に多い状況です。

現在の納期は3〜4か月ほどですが、日々状況が更新されるため、今後の動きによっては延びる可能性もございます。ご検討中のお客様は、お早めにご相談いただければと思います」

改良によって商品力を高めたヤリスクロスは、発売から時間が経っても問い合わせが続く状況が見られます。今後の受注状況がどのように推移していくのか、引き続き注目されます。