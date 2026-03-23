「MEGUMIさんの生真面目さがうかがえる」との声も

タレントや女優、実業家として、とくに美容分野において独自の発信やプロデュースで存在感を放つMEGUMIさん。

最近ではお笑いコンビ・令和ロマンの高比良くるまさん（高は「はしごだか」）との真剣交際が報じられていますが、かつて自身のSNSでこだわりの愛車を公開していたことについても、あらためて注目されているようです。

【画像】超カッコいい！ これが「 MEGUMI」が乗っていた「高級SUV」です！ 画像で見る！

彼女の人となりがうかがえる愛車のエピソードに対し、SNSなどには多くの声が集まっています。

MEGUMIさんは2021年3月、自身のインスタグラムで次のように投稿しています。

「こちらのグラチェロちゃん（グランドチェロキー）は大好きな某板チョコの茶色に塗って貰ったお気に入り車でした

気付けば好き過ぎて10年近く乗っていたんです」

投稿には、運転席に腰掛けるMEGUMIさんと、チョコレートカラーのジープ「グランドチェロキー」が写っており、重厚感のあるボディとの対比が印象的でした。

グランドチェロキーは、1993年に北米で誕生したジープブランドのフラッグシップSUVで、翌年には日本にも導入されました。

なかでもMEGUMIさんが愛用していたのは、1999年から2004年まで販売されていた2代目モデルとみられます。

ジープといえば直線的なデザインが一般的ですが、2代目グランドチェロキーは丸みを帯びたスタイリッシュなスタイルをまとっており、新たなジープファンを集めるのに大いに貢献した世代となっています。

力強い4.7リッターV型8気筒エンジンを搭載し、ジープ独自の4WDシステムと組み合わせることで、オンロードでもオフロードでも頼もしさを感じられる一台です。

その後もグランドチェロキーは進化を続け、現在のモデルで5代目に。よりモダンなデザインや3列シート仕様の「グランドチェロキー L」など、ラインナップの幅も広がっていますが、右ハンドル車の生産終了に伴い、日本向けの正規輸入モデルは2025年3月で販売終了となっています。

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そんなMEGUMIさんの愛車に対し、SNSなどではさまざまな反響が寄せられています。

多かったのは「10年も乗ったのか」「乗り換えを繰り返す人よりも好印象」「よほど気に入ったのね」などの好感を示す声です。

また「一見すると派手に見える芸能の世界だけど、彼女は堅実なのがクルマ選びからもわかる」「真剣交際を宣言したのとも通じる、MEGUMIさんの生真面目さがうかがえます」「一途なのはクルマも恋も一緒なのかしら」など、交際宣言と重ねてみているコメントも散見されました。