＜息子、3万円よこせ？＞話合いがヒートアップ。興奮した息子「いいから出せよッ！」【第2話まんが】
私はエリナ。夫のナオト、高1の息子ハルマと家族3人で暮らしています。最近ハルマにはサラちゃんという同級生の彼女ができました。しかし初めての彼女に舞い上がっているハルマは、彼女の誕生日祝いにテーマパークへ行くと言ってお金を要求してきました。その額、なんと3万円！ 自分にかかるお金は全部、親が払って当然と思っているのです。とはいえ要求をはねつけたら、友達に借りたりしそうな勢いです。私は頭を悩ませていました。
帰宅したナオトは、リビングに入ってきて険悪な雰囲気に気づいたようです。引くに引けなくなったハルマと、そんな態度を大声で叱りつける私。ナオトは「まあまあ」となだめるように、私たちのあいだに割って入ってきました。
私は3万円を要求されたことを、ナオトに説明します。話しながらまたもや感情的になり、ハルマとの言い合いがヒートアップ。するとひととおりの経緯を理解したナオトが静かに言いました。「なるほどね……。事情は分かったよ」
彼女にテーマパーク代を奢ってあげるために、3万円を要求してきたハルマ。当たり前のように私に出させようとするので、激怒したら逆ギレされました。その後はお互い激しく言い争うだけで、どうにもならなくなってしまったのです。
するとそこへナオトが帰宅しました。事情を知ったナオトはハルマを促すと、2人で部屋に入っていきました。私も立ち会いたかったのですが、それとなく制止されました。きっと私がいてはまたお互い感情的になってしまうと判断されたのでしょう。ひとまず今はナオトに任せたいと思います。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
帰宅したナオトは、リビングに入ってきて険悪な雰囲気に気づいたようです。引くに引けなくなったハルマと、そんな態度を大声で叱りつける私。ナオトは「まあまあ」となだめるように、私たちのあいだに割って入ってきました。
私は3万円を要求されたことを、ナオトに説明します。話しながらまたもや感情的になり、ハルマとの言い合いがヒートアップ。するとひととおりの経緯を理解したナオトが静かに言いました。「なるほどね……。事情は分かったよ」
彼女にテーマパーク代を奢ってあげるために、3万円を要求してきたハルマ。当たり前のように私に出させようとするので、激怒したら逆ギレされました。その後はお互い激しく言い争うだけで、どうにもならなくなってしまったのです。
するとそこへナオトが帰宅しました。事情を知ったナオトはハルマを促すと、2人で部屋に入っていきました。私も立ち会いたかったのですが、それとなく制止されました。きっと私がいてはまたお互い感情的になってしまうと判断されたのでしょう。ひとまず今はナオトに任せたいと思います。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子