BTS・Jin、渋谷ロフトのPOP UP STOREにビジュアル登場 「LANEIGE」第3弾コラボスタート「たくさんの関心と愛をお願いします」
7人組グループ・BTSのJinがグローバルアンバサダーを務める韓国発のグローバルビューティーブランド「LANEIGE（ラネージュ）」の、第3弾コラボレーションキャンペーンがきょう23日よりスタートした。また、POP UP STOREの開催も決定した。
【画像】渋谷ロフトのPOP UP STOREに登場するJinビジュアル
本キャンペーンは、Jinが共にする3回目のプロジェクト。「クリームスキン」、2025年5月発売の「ネオクッション ミュイ」とのコラボレーションに続き、今年3月にリニューアルされる同シリーズ「ネオクッション ザ マット」と「ネオクッション ザ グロウ」へと拡大。
Jinは、「クッションは、結局ネオ。」というキャッチコピーのもと、ダンディで洗練されたマットルックと、やさしく温かみのあるグロウルックという、対照的な2つのムードを完璧に表現し、それぞれの魅力を感覚的に表現している。
Jinは「ラネージュ ネオクッションでの新しい姿をお披露目できてうれしいです」とコメントし、「これからアルバム活動やコンサートなど、さまざまな姿でファンの皆さんにお会いする予定です。僕とBTS、そしてラネージュにたくさんの関心と愛をお願いします」とメッセージしている。
ラネージュ ネオクッション「ザ マット」「ザ グロウ」は、2月21日よりQoo10にて先行、3月1日より全国発売中。Jinと共にしたキャンペーン映像およびビジュアルは、ラネージュ公式SNSを通じて順次公開予定。
28日から4月10日まで、東京・渋谷ロフト1階で期間限定で開催されるPOP UP STOREでは、Jinのお気に入り製品として選ばれた新商品「ネオクッション ザ マット」「ネオクッション ザ グロウ」の魅力を実際に体感できる。さらに、新商品「ウォーターバンク アクアフェイシャル」「ジュースポップボックスリップティント」をはじめ、POP UP STORE限定で再登場する「リップグロウィバーム グミベア」、ロフト限定商品など、注目の新作・限定アイテムを豊富にラインナップ。Jinのビジュアルも登場する。
また、「ネオクッション ザ マット」または「ネオクッション ザ グロウ」を購入で、数量限定の購入特典として「LANEIGE JIN MINI PHOTOBOOK」をプレゼント。そのほかにも、来店特典サンプルや購入特典のデコレーションイベントなど、POP UP STOREならではのさまざまなコンテンツが用意されている。
【画像】渋谷ロフトのPOP UP STOREに登場するJinビジュアル
本キャンペーンは、Jinが共にする3回目のプロジェクト。「クリームスキン」、2025年5月発売の「ネオクッション ミュイ」とのコラボレーションに続き、今年3月にリニューアルされる同シリーズ「ネオクッション ザ マット」と「ネオクッション ザ グロウ」へと拡大。
Jinは「ラネージュ ネオクッションでの新しい姿をお披露目できてうれしいです」とコメントし、「これからアルバム活動やコンサートなど、さまざまな姿でファンの皆さんにお会いする予定です。僕とBTS、そしてラネージュにたくさんの関心と愛をお願いします」とメッセージしている。
ラネージュ ネオクッション「ザ マット」「ザ グロウ」は、2月21日よりQoo10にて先行、3月1日より全国発売中。Jinと共にしたキャンペーン映像およびビジュアルは、ラネージュ公式SNSを通じて順次公開予定。
28日から4月10日まで、東京・渋谷ロフト1階で期間限定で開催されるPOP UP STOREでは、Jinのお気に入り製品として選ばれた新商品「ネオクッション ザ マット」「ネオクッション ザ グロウ」の魅力を実際に体感できる。さらに、新商品「ウォーターバンク アクアフェイシャル」「ジュースポップボックスリップティント」をはじめ、POP UP STORE限定で再登場する「リップグロウィバーム グミベア」、ロフト限定商品など、注目の新作・限定アイテムを豊富にラインナップ。Jinのビジュアルも登場する。
また、「ネオクッション ザ マット」または「ネオクッション ザ グロウ」を購入で、数量限定の購入特典として「LANEIGE JIN MINI PHOTOBOOK」をプレゼント。そのほかにも、来店特典サンプルや購入特典のデコレーションイベントなど、POP UP STOREならではのさまざまなコンテンツが用意されている。