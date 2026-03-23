フィッチの見通し引き下げなどを受けてNZドル軟調、豪ドルも連れ安＝オセアニア為替概況



格付け大手フィッチレーティングスは週末にニュージーランドの信用格付けの見通しをネガティブへ引き下げた。格付けはAA+を維持した。ここ数年の財政健全化の遅れと、債務削減見通しの困難さが指摘されている。

NZドルは対ドルで朝の0.5840ドル台から0.5810ドル前後まで下げた後、いったん少し戻したが、すぐに売りに転じ、午後に入って下げが拡大。0.5800ドル割れを付けた。対円では朝に92.60円前後を付けた後、円安を受けて一時93円台を回復も、午後は売りが強まり、92.51円を付けた。



豪ドルも対ドル、対円で軟調、NZドルの連れ安に加え、イラン情勢をにらんだリスク警戒感が豪ドル売りを誘った。対ドルで先週末0.7100ドル近くから0.7000ドル近くまで下げた豪ドルは、朝方0.7000ドル割れを付けると、その後は0.7010ドル台が重くなり、昼前に0.6970ドル台まで下落。午後はNZドルなどの下げもあって0.6962ドルを付けた。

対円では朝の111.50円を挟んでの推移から、午後に入って売りが強まり111.06円を付けた。



今週の主な予定

【豪州】

03/25 09:30 消費者物価指数 （2月） 予想 3.8% 前回 3.8% （前年比）

03/25 09:30 消費者物価指数 （2月） 前回 0.4% （前月比）

03/25 09:30 消費者物価指数 （2月） 予想 3.4% 前回 3.4% （トリム平均・前年比）

03/25 09:30 消費者物価指数 （2月） 前回 0.3% （トリム平均・前月比）



【NZ】

とくになし



MINKABU PRESS 山岡

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