タクシーアプリのS.RIDEは、4月3日から4月5日に横浜・みなとみらい地区で開催される「CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026」において、自動運転技術とイマーシブ技術を掛け合わせた次世代の車内エンタテインメント体験を提供する車両の運行実証を実施。ソニーの技術と、アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」の劇中バンド「結束バンド」のIPを活用。移動中の車内を完全に没入できるエンタテインメント空間へ変えるという。

このタクシーは、イベントの期間中、S.RIDEアプリを通じて車両を呼び出すことが可能。実施エリアは横浜・みなとみらい地区(CENTRAL開催エリア周辺）。実証車両は2台だが、別途、臨港パーク内にて展示用車両1台の静態展示を実施。体験人数は1回あたり最大2人で、料金は無料。安全確保のため、運転席にドライバーが同乗し、走行状況を監視する(レベル2）。

また、このイベントに先立ち、3月23日から結束バンドの特別ラッピングタクシー10台が横浜市内で走行を開始する。

特別ラッピングタクシー

運行実証では、裸眼で立体視が可能な「空間再現ディスプレイ」や立体音響などを提供するソニー、におい制御技術「Tensor Valveテクノロジー」を提供するソニーグループ、IP展開を担うソニー・ミュージックソリューションズ、自動運転技術を開発するムービーズが連携。“次世代モビリティ×エンタメ”の新たな共創として実施する。

次世代モビリティにおける車内エンタテインメントの可能性と新たな提供価値を検証する概念実証(PoC)として実施するもので、ムービーズが開発する自動運転技術(レベル2)を搭載した車両の車内に、裸眼で立体視が可能なソニーの「空間再現ディスプレイ」や立体音響、さらには、におい制御技術「Tensor Valveテクノロジー」といったイマーシブ関連技術を統合。

結束バンドのIPと掛け合わせることで、視覚・聴覚・嗅覚が連動する新たな没入型車内エンタテインメント体験を実現。裸眼3D映像と立体音響、シーンに合わせた香り、キャラクターの新規撮り下ろしナレーションが連動した、結束バンドの没入型コンテンツを体験できる。数量限定、先着順で乗車記念カードも配布する。

体験方法はタクシーアプリ「S.RIDE」画面右上にある結束バンドのアイコンをタップし、限定車両を選択。CENTRAL開催エリア周辺の乗車ポイントを指定して車両を呼び出す。すると、自動運転技術(レベル2)を搭載した実証車両が指定場所へ到着し乗車。乗車後、車内でKアリーナ・臨港パーク・赤レンガ倉庫の3地点から目的地を選択する。