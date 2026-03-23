「ここ一番で気分を切り替えたい」そんな、誰もが抱えるシーンに寄り添う、新時代の飲料が登場した。

株式会社And Theが発売した「NEWTRON（ニュートロン）」だ。

「NEWTRON」は、東京大学（農学生命科学研究科応用生命化学専攻）との共同研究により開発された新アミノ酸組成「ヌートロアミノ」を配合した、日本初の“フォーカスドリンク”だ（※1）。

欧米を中心にブームとなっている「ヌートロピック（気分やシーンのコンディショニング）」の波が、日本にも押し寄せてきたことで開発されたこのドリンクを、実際に飲んでみよう。

フォーカスドリンク「NEWTRON」をレビュー！

まずはパッケージ。赤と白で構成されたデザインは非常にスタイリッシュ。

いかにもな「エナドリ」感はなく、デスクの上に置いてあってもオシャレな雰囲気だ。

グラスに注いでみると……。

中身は鮮やかなレッド！ この色の正体は、アスリートも注目するスーパーフード「ビートルート」によるものだという。

一口飲んでみると、味はさわやかなアップルソーダ風味。エナジードリンクにありがちな独特のクセがない試しやすい味わいで、後味もスッキリ。これなら、作業のリフレッシュとして日常的に取り入れやすい。

成分的にも、独自の「ヌートロアミノ」に加えて、コンディショニングに欠かせない「ビタミンB群」を配合。知的な活動に向き合う時間を心地よく支えてくれる設計なのが嬉しいポイントだ。

NEWTRONで集中モードへ！

今回、「NEWTRON」のトライアルボックスに同封されていた、カタヌキにもチャレンジ。どうやら、「NEWTRON」をきっかけに集中モードへと切り替え、カタヌキに挑戦してみようという趣旨らしい。

「NEWTRON」を飲んで、リフレッシュ。いざ、カタヌキに挑戦！

慎重に手を進めるが……惜しい！ 最後の最後に割れてしまった。しかし炭酸の爽快感でリフレッシュできたからか、集中して取り組めた。

1枚目の反省を踏まえ、2枚目はさらに慎重にチャレンジ！

2枚目は、大成功！

「もうひと頑張り」という時の相棒になってくれる「NEWTRON」は、仕事中や勉強前などにぴったり。エナジードリンクのような刺激ではなく、炭酸の爽快感とともに、スッと気分が整っていくような感覚だ。

皆さんも「NEWTRON」を相棒に、仕事、勉強、運動など様々なシーンで、良質で濃密な時間を楽しんでみてはいかがだろうか！

商品概要

・商品名：NEWTRON（https://newtron.inc/）

・参考小売価格：4本入り/1200円〜1700円前後

・内容量：1本250ml

・販売ルート：Amazon、楽天市場

・発売日：2026年1月26日(月)

・発売元：株式会社And The

※1：知的パフォーマンスの向上をコンセプトとしたヌートロアミノ配合飲料として日本初。

※「知的パフォーマンスをサポート」とは、炭酸によるリフレッシュ感や栄養補給を通じた、気分の切り替えによるものです。

※ヌートロアミノの研究成果（社会的記憶に関する基礎研究）はマウスを用いた試験によるものであり、ヒトでの効果を示すものではありません。