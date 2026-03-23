お笑いコンビ・カカロニの栗谷が２１日、さらば青春の光のＹｏｕＴｕｂｅに出演。１３００万円詐欺被害について言及し、そのうち６００万円をすぐに貸してくれた先輩芸人の名前を明かした。

栗谷はテレ東「ゴッドタン」で１３００万円の詐欺被害に遭い、１０００万円の借金を抱えたことを告白していた。さらば・森田哲矢から「どうするよ、マジで」と言われ、栗谷は昨年末に結婚し「仕事も増えて収入も増えて、正直めちゃくちゃ調子に乗っていた」とまずは反省。

そして２月にあった詐欺について「まず、父親が死んだんです。余命宣告３年前から受けてまして。朝に看取ってそのまま仕事に行って、軽くスベって。家に帰ったら妻が泣いてました。どうしたの？って聞いたら『詐欺にあったよ』って」と告白されたという。

栗谷は「騙した方が悪い。妻も落ち込んでいるので責められない。妻は悪くない」と言い、泣いてる妻を前に「グーッと頭を回して、全然大丈夫なフリをしなきゃと思って『面白いね』って」と言ったものの「体が耐えきれなかった。その５分後にゲボ吐いた。無理でした、体が」といい、さらばの２人は爆笑だ。

栗谷は「妻は悪くない。僕が持ってきちゃった、運的なものを」とどこまでも妻をかばい、借金の詳細について「６００万円ぐらいが、金利がかかるところから借りての詐欺」と、金利が高い金融から借りてしまったようで「金利がかかる…となったが、事務所の先輩のカミナリのたくみさんが立て替えてくれて」と、先輩芸人が即金で貸してくれたといい、感謝。「たくみさんに６００万円、あと４００万円は金利はそんなにかからないので」と打ち明けていた。