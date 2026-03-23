【見捨てられたトラップマスターの成り上がり】 3月23日 先行公開

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CLLENNは3月23日、コミックREBELより原作・日之影ソラ氏、漫画・只野野郎氏によるマンガ「見捨てられたトラップマスターの成り上がり」の先行配信をピッコマで開始した。

□ピッコマ「見捨てられたトラップマスターの成り上がり」のページ

【あらすじ】

ある日突然、クラスメイトと共に異世界へ召喚された奥村カゲロウ。だが彼が授かった職業は、＜はずれ職＞と蔑まれる《罠師》だった。勇者や剣士が称賛される中、役立たずとして見捨てられ、やがて仲間たちに裏切られたカゲロウはダンジョン深層へ突き落とされてしまう。死を覚悟したその先で出会ったのは、結晶に封印された魔王・アルエル。理不尽な世界の真実を知ったカゲロウは彼女と契約し、眠っていた力を覚醒させる。制限だらけだった罠スキルは解き放たれ、無限に張り巡らせる最強のトラップへと進化していく──。見捨てられた＜はずれ職＞が理不尽に抗う、成り上がり最強無双ファンタジー!!

(C)日之影ソラ・只野野郎／CLLENN