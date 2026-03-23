4月10日に公開されるイ・レ主演の韓国映画『大丈夫、大丈夫、大丈夫！』の場面写真とキャラクター写真が公開された。

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本作は、韓国映画で初めて、第74回ベルリン国際映画祭「Generation Kplus」部門の最優秀作品賞にあたるクリスタル・ベア賞を受賞したヒューマンドラマ。監督を務めたのは、ドラマ『恋愛体質～30歳になれば大丈夫』や『私が死ぬ一週間前』などで知られるキム・ヘヨン。本作が長編監督デビュー作となり、2025年青龍映画賞で新人監督賞を受賞し、長編2作目となる『今夜、世界からこの恋が消えても』も韓国で公開されている。

どんなときでもポジティブな主人公イニョンを演じたのは、『ソウォン／願い』で映画デビューを飾り、『新感染半島 ファイナル・ステージ』や『犬どろぼう完全計画』などで知られるイ・レ。そして、“魔女”と呼ばれる完璧主義かつ冷徹な先生ソラ役には、『毒戦 BELIEVER』での演技が話題となった俳優チン・ソヨン。さらに、イニョンを陰ながら支える町の薬局で働く薬剤師ドンウク役には、ドラマ『私の解放日誌』や映画『犯罪都市 THE ROUNDUP』、『恋愛の抜けたロマンス』などのソン・ソック。また、イニョンを敵対視している芸術団のエースナリ役にチョン・スビン。イニョンの唯一の友人ドユン役をイ・ジョンハが演じる。

母親を失った高校生イニョン（イ・レ）は、家賃が支払えず家から追い出されてしまい、所属しているソウル国際芸術団の練習室で隠れて寝泊まりしていた。芸術団の60周年公演に向けて猛特訓が続く中、ある日、“魔女”と呼ばれ、完璧主義で生徒達に容赦なく厳しい態度をとる芸術監督ソラ（チン・ソヨン）に練習室での生活がバレてしまい、その日からソラの家で一緒に暮らすことに。年齢も性格も生活習慣も違う2人は、お互いに戸惑いを見せながらも、同じ時間を過ごすことで徐々に心を通わせていく。そんな中、イニョンを敵対視している芸術団のエース、ナリ（チョン・スビン）の不調をきっかけにチーム内で問題が勃発。イニョンをはじめとする団員たち、そしてソラの気持ちはバラバラになってしまう。公演開催の危機に迫られた芸術団のため、ソラはある覚悟を決めるが……。

公開された場面写真では、主人公イニョンを中心に、彼女を支え、時にぶつかりながらも、ともに成長していく登場人物たちの姿が切り取られている。イニョンと共同生活することになった芸術監督のソラは、ある出来事を境にイニョンと向き合い、自分自身を見つめ直すきっかけになる。そんな二人の大切な時間が収められた食事シーンや、家を追い出されたイニョンがソラの家でテントを張って暮らす印象的なカットも。さらに、傷ついたイニョンに優しく言葉をかける薬剤師ドンウク（ソン・ソック）、芸術団のセンター・ナリを筆頭に豪華絢爛なステージのために日々練習に励む生徒たちのパフォーマンスシーン、お金のないイニョンが唯一の友達ドユン（イ・ジョンハ）とアルバイ先で賞味期限直前のお弁当の行方を必死に見守る姿など、心温まる雰囲気やシリアスな表情が見られる多彩な場面が写し出されている。

さらに、イニョン、ソラ、ナリ、ドユン、ドンウクの5名それぞれを捉えたキャラクター場面写真も公開。母も家も失い孤独を抱えながらも、笑顔を絶やさず、まっすぐな眼差しで前を向くイニョン。芸術団で“魔女”と恐れられる完璧主義の監督ソラは、練習に励む団員たちを鋭い視線で見つめる。イニョンを敵対視する芸術団のエース・ナリは、他の団員を従えながら真正面から言葉をぶつける姿を見せる。また、イニョンに好意を寄せるドユンの一途な表情や、彼女を陰ながら支えるドンウクが優しいまなざしを向ける様子も切り取られている。（文＝リアルサウンド編集部）