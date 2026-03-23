キムラ <7461> [東証Ｓ] が3月23日後場(15:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の16.8億円→10.9億円(前期は20.7億円)に34.9％下方修正し、減益率が18.8％減→47.2％減に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の5.9億円→700万円(前年同期は9.3億円)に98.8％減額し、減益率が36.1％減→99.2％減に拡大する計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

卸売事業においては、長期的な住宅着工戸数の低迷による収益の減少および人件費を含む販売費及び一般管理費の増加、小売事業においては、ジョイフルエーケー釧路店の開業費用増加および競合激化による既存店売上の鈍化に伴う収益の減少により、売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益は前回予想を下回る見込みとなりました。※上記予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の実績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

