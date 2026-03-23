23日15時現在の日経平均株価は前営業日比1790.78円（-3.36％）安の5万1581.75円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は66、値下がりは1504、変わらずは13と、値下がり銘柄の割合が90％超に達する全面安商状となっている。



日経平均構成銘柄の値上がりは9銘柄にとどまり、216銘柄が下落。マイナス寄与度トップはアドテスト <6857>で、1銘柄で日経平均を304.84円押し下げ。以下、ファストリ <9983>が161.25円、東エレク <8035>が116.32円、中外薬 <4519>が67.79円、ＴＤＫ <6762>が48.13円の押し下げと続く。



プラス寄与トップは第一三共 <4568>で、日経平均を5.01円押し上げ。テルモ <4543>が4.41円、ＺＯＺＯ <3092>が1.35円、ＳＢ <9434>が0.57円、ソシオネクス <6526>が0.48円で続いている。



業種別では33業種すべてが値下がり。下落率1位は海運で、以下、非鉄金属、不動産、機械、石油・石炭、鉱業と並ぶ。



※15時0分15秒時点



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