２０２１年東京五輪男子マラソン代表の中村匠吾（３３）が現役を引退し、４月から明治学院大の陸上部（長距離ブロック）監督に転身する。

駒大出身の新指揮官は「（箱根駅伝で）３０年の予選会突破、３１年の本戦出場を目指したい」と意気込む。

駒大時代に箱根１区で区間賞を獲得。富士通に進んで１９年の東京五輪代表選考会マラソングランドチャンピオンシップ（ＭＧＣ）を制し、コロナ禍で１年延期された同五輪に出場した。

明治学院大は、ヘボン式ローマ字表記の考案者として知られるヘボン博士が１８６３年に創設した塾が始まり。歴史のある伝統校だが、スポーツでは目立つ存在ではなかった。２０００年代に入ってから徐々に、駅伝などの強化にも力を入れ始めた。箱根駅伝では関東学生連合チームのメンバーに選ばれる選手が出てきているものの、まだチームとしての出場はない。

さらなる強化策を模索し、強豪校・駒大の関係者に相談する中で、中村に白羽の矢を立てた。昨年１２月に監督就任を打診。ただし、中村はセカンドキャリアを考え始めていたとはいえ、まだ現役選手だった。もちろん本格的な指導経験はなく、「正直、迷いもあった。どこまで築き上げていくことができるのか、不安はあった」と振り返る。

背中を押してくれたのは、駒大時代の恩師・大八木弘明総監督だった。「中村のカラーを作りながら、一からチームを本戦に導いていけばいいんじゃないか」と助言してくれたという。覚悟を決め、既に３月上旬から指導を始めている。

明治学院大の過去最高順位は、２４年１０月に行われた第１０１回大会予選会での１９位。新指揮官は「まず現実的な目標として初年度は過去最高順位である１９番を確実に上回ることを掲げたい」と言葉に力を込める。

追い風もある。次々回の第１０４回大会以降は本戦出場チーム数が３チーム増え、記念大会はさらに２増の２６チームとなることが決定。目標は３０年の予選会突破だが、「練習を見る限り、前倒しは十分可能なのではないかと思っている」と意欲を示した。（田上幸広）