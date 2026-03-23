国内初となる荷物専用の新幹線の運用が２３日、東北新幹線・盛岡―東京間で始まった。

これまでは車両の一部などに荷物を積んでいたが、７両全てを使うことで輸送能力を大幅に向上させた。深刻化するトラックドライバーの不足を解消することなどが期待される。

ＪＲ東日本によると、山形新幹線「Ｅ３系」を改造し、７両の車両の座席を全て取り払い、荷崩れを防ぐベルトや滑り止めを整備した。積載量は従来の約５倍の段ボール約１０００箱程度（１７・４トン）まで増える。

旅客用のＥ５系「やまびこ」（１０両）と連結し、当面、平日１便の上り専門で運行する。盛岡市の盛岡新幹線車両センターを正午前に出発し、午後４時頃、東京新幹線車両センターに到着する。医療品や電子部品も取り扱う予定で、仙台、新潟エリアからの輸送も目指す。

この日は朝から、盛岡新幹線車両センターで、岩手県産のホタテなどの生鮮食品や加工品約８００箱を積み込んだ。

ＪＲ東は２０２１年、新幹線の業務用スペースを使った荷物の輸送を本格的に始めた。２５年４月からは新青森―東京間で１０両のうち２両の座席間を活用して定期輸送した。これまでに岩手県産のウニや宮城県産のイチゴなどを運んだ。

荷物輸送サービスに力を入れる背景には、ドライバーの残業時間の規制が強化された物流業界の「２０２４年問題」がある。大量の荷物をより早く輸送できる新幹線の強みを生かし、物流業界の人手不足の解消につなげたいという。新幹線を使えば輸送時間はトラックに比べて約５時間短縮できるといい、年間１００億円規模の収益を見込む。

岩手県宮古市の水産会社の島香友一社長は「新鮮な食材をその日のうちに関東の店頭に並べられるメリットは大きい。今後も活用していきたい」と語った。