22日（月）にセリエA女子のプレーオフ・チャレンジ第2戦が行われ、関菜々巳が所属するブスト・アルシーツィオはマチェラータとアウェーで対戦した。

レギュラーシーズン（RS）を8位で終えたブスト・アルシーツィオ。プレーオフ準々決勝でRS1位のコネリアーノに敗れ、5位～12位を決めるプレーオフ・チャレンジへと進んだ。

RS5位のキエリ、RS9位のフィレンツェ、RS10位のマチェラータと共にグループAに振り分けられたブスト・アルシーツィオは、第1戦でフィレンツェに敗れてこの試合を迎えた。

関はスタートからコートに立つと、第1セットは試合中盤までマチェラータがリードする展開となるも、関のブロックポイントなどあり逆転に成功。終盤も何とか逃げ切り25-23で1セット目を奪った。

続く第2セットは拮抗した序盤となるも10-14とマチェラータにリードを許し、ブレイクが奪えず点差を縮められない。終盤に差し掛かってブスト・アルシーツィオにサーブミスが増えてしまい20-25でこのセットを落とした。

何とか立て直したい第3セットだったが、出だしからブスト・アルシーツィオの攻撃がブロックされてしまい、流れはマチェラータに。序盤に奪われたリードを詰められないまま試合が進み、18-25と連続でセットを奪われた。

後がない第4セット、ブスト・アルシーツィオは多彩な攻撃で得点を重ね、相手のミスによる得点もあり流れを掴み17-12とリードする。そのリードを終盤まで保ち、25-19でこのセットを奪い返した。

最終第5セットは、第4セットの勢いそのままにブスト・アルシーツィオが序盤から勢いに乗り勝利を掴むかと思われたが、終盤にマチェラータが追い上げを見せてデュースにもつれ込む。19-19の場面でヴァレリア・バティスタのブロックポイント、最後はメラニー・パラが得点を決めて21-19で試合が終了し、セットカウント3-2でブスト・アルシーツィオが勝利した。

先発起用された関がブロックとサービスエースで2得点を獲得し多彩なトスワークで勝利に貢献しMVPを獲得。チームはプレーオフ・チャレンジの2戦目を勝利で飾った。ブスト・アルシーツィオは次戦、26日（木）4:00よりキエリとアウェーで対戦する。

■試合結果

ブスト・アルシーツィオ 3-2 マチェラータ

第1セット 25-23

第2セット 20-25

第3セット 18-25

第4セット 25-19

第5セット 21-19



