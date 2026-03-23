太平洋戦争末期、鹿児島県の知覧基地から４００人以上の特攻隊員が飛び立ち、米艦に突撃して多くが命を落とした。

その若き隊員の葛藤や無念を描いた舞台が今月２８、２９の両日、知覧の地で初めて上演される。隊長だった父を亡くした女性も観覧に訪れる予定で、「芝居の力で戦争の悲惨さを伝えてほしい」と思いを託す。（広瀬航太郎）

「未来へつむぐ 今をありがとう」と題された舞台は、元特攻隊員のひ孫で、いじめに悩む女子大生が主人公。戦時下の知覧基地にタイムスリップし、特攻隊員の世話係「なでしこ隊」として過ごす中で、生きる意味を見つめ直す物語だ。タイトルには、戦争を語り継ぐ決意と、平和な時代をもたらした先人たちへの感謝が込められている。

東京を拠点とする劇団「つむぎジャパン」が２０１５年から全国各地で公演してきた演劇で、知覧基地の跡地に造られた「コミュニティセンター知覧文化会館」（鹿児島県南九州市）で初めて披露することになった。脚本を手がけた代表の野田晴美さん（６０）は「特攻隊が飛び立った場所で演じられることは感慨深い。命の尊さを感じてもらえるような芝居にしたい」と意気込む。

劇中では唯一、実名で登場する人物がいる。「第２３振武隊」の特攻隊長として知覧基地から出撃し、沖縄近海で戦死した伍井（いつい）芳夫大尉（当時３２歳）だ。舞台のプロデューサーが２４年、知覧を訪れた際に伍井大尉の遺族と知り合ったことがきっかけで、生前の姿が描かれることになった。

伍井大尉の次女で埼玉県桶川市の臼田智子さん（８２）は、昨年８月に同市で行われた公演を観覧した。「父の思いが伝わるすばらしい演技だった。飛び立っていく若者たちの思いにも感激した」と話す。

空への憧れから航空兵になったという伍井大尉は、熊谷陸軍飛行学校桶川分教場の教官も務めた。

「隊員たちと一緒に散っていく。それが自分の責任の取り方」。物語の中盤、伍井大尉はそう腹をくくり、「人生の総決算。何も言うことなし」と続ける。このセリフは、伍井大尉が実際に出撃前、色紙にしたためた言葉でもある。

演じる俳優の玉永賢吾さん（３３）は、役作りで臼田さんの著書などを読み込んで伍井大尉について学んだ。「伍井さんが隊員から慕われていたことがよく伝わってきた」と話す。

ただ、当時１歳だった臼田さんを含めて３児の父でもあった伍井大尉が、自ら特攻を志願したのかは定かではない。出撃する約３週間前の１９４５年３月９日には、家族に宛てた遺書を残している。＜必ズ孝行シテオ母サンヲ楽ニシテ差上ゲナケレバイケマセン＞。舞台ではこの遺書も読み上げられる。

臼田さんは、妻子を残してこの世を去った父の無念さを思う。「父が最後に歩いた地で、未来を生きる多くの人たちに戦争はつらく悲しいものだと知ってもらいたい」。知覧では舞台あいさつも行う予定だ。

チケットは前売り２５００〜６０００円。１８歳以下は無料。購入はプレイガイド「ＣｏＲｉｃｈチケット！」などで。