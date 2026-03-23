中田翔「俺に似たんかな??笑」 息子2人と“顔出し”親子手つなぎショット「あらーかっこいい親子」「若い頃の中田翔に似てますね」
プロ野球の北海道日本ハムファイターズなどで活躍した、野球解説者・タレントの中田翔（36）が20日、自身のインスタグラムを更新。息子2人との“顔出し”ショットを披露した。
【写真】「俺に似たんかな??笑」息子2人との“顔出し”親子手つなぎショットを披露した中田翔 ※3枚目
中田は「みんなすくすく育ってる!!可愛いけど生意気すぎ！俺に似たんかな??笑 #中田翔 #オフ日 #天使達」のコメントとともに、息子が大きなクレープを食べようとしているほほ笑ましいショットや、両手で息子たちと手をつないでいる親子3ショットを披露。
この投稿にファンからは「あらーかっこいい親子」「2人とも大将そっくり」「か、可愛いお子さんたち パパと一緒にいられて嬉しいでしょうね」「中田家のイケメンブラザーズ」「若い頃の中田翔に似てますね」「クレープがおおきい！」「しっかりDNAを引き継いでますね」などのコメントが寄せられている。
【写真】「俺に似たんかな??笑」息子2人との“顔出し”親子手つなぎショットを披露した中田翔 ※3枚目
中田は「みんなすくすく育ってる!!可愛いけど生意気すぎ！俺に似たんかな??笑 #中田翔 #オフ日 #天使達」のコメントとともに、息子が大きなクレープを食べようとしているほほ笑ましいショットや、両手で息子たちと手をつないでいる親子3ショットを披露。
この投稿にファンからは「あらーかっこいい親子」「2人とも大将そっくり」「か、可愛いお子さんたち パパと一緒にいられて嬉しいでしょうね」「中田家のイケメンブラザーズ」「若い頃の中田翔に似てますね」「クレープがおおきい！」「しっかりDNAを引き継いでますね」などのコメントが寄せられている。