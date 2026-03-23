歌手の和田アキ子さんが、日本テレビ系のトーク番組『おしゃれクリップ』1時間SP（3月29日よる10時放送）に出演。芸能生活58年、和田さんの素顔に迫ります。

今回の放送では、和田さんの素顔を知る所ジョージさん、ヒロミさん、出川哲朗さんなどにインタビュー。

出会って50年近い4歳下の後輩・所さんは、譜面がボロボロになるまで何度も歌を練習している姿を見たといい、実は繊細な“歌手・和田アキ子”の素顔を語ります。

またヒロミさんは、存在が“ボス”でありながら、みんなが慕うその面倒見のよさを告白。

30年来の姉弟関係がある出川さんは、最初は怖さのあまり「まあぶっちゃけて言いましょう。嫌いでしたね（笑）」と暴露するも、それを上回る愛情深い人間性にひきつけられたエピソードを告白します。

さらに、夫からの激励の手紙も。和田さんの魅力やおちゃめな素顔をひもときます。

また今回、和田さんのレギュラー番組などに密着。和田さんが、何十年も守り続けている“朝食はスタッフみんなで食べる”、“美容院は2週に1回”、“歩いて現場入りする”などルーティンが初公開されます。

芸能界を生き抜いて58年、冠番組を「肩をたたかれる前に引退したかった」と話す和田さんが、今何を思うのか？ 葛藤、そして本音を赤裸々に告白します。