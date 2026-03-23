日本ハム・古林睿煬が160キロ！

日本プロ野球に新たに現れた160キロ右腕に、ファンの期待が高まっている。日本ハムは22日、エスコンフィールドでヤクルトとのオープン戦を行い、1-1で引き分けた。9回に登板した古林睿煬投手が自己最速160キロをマークした場面に反響が広がり、ネット上には「マジか」「バケモンすぎ」などと12球団のファンから驚きの声が並んだ。

9回、4番手でマウンドに上がった古林は中村悠平、宮本丈を打ち取り2死とした。増田珠との対戦でカウント0-2から投じた3球目が159キロ、4球目が160キロを計時。ファウルで粘られ、最後は外角への157キロが外れ四球を与えたが、この回を1回無安打無失点に抑えた。新庄監督は160キロ計測の直後、ベンチで拍手をしていた。

「パーソル パリーグTV」公式Xなどが実際の場面を動画で公開すると、ファンからは「160キロ！！！」「マジか!?と驚く守護神」「160はもうバケモンすぎて草」「これ救援で出てきたらすごい頼もしい」「古林160km/hキター！」「新庄剛志さん古林が160出して大興奮しているじゃん……」「なんで古林がリリーフやってるんだ…！？」「リリーフには懐疑的だったけど、160投げる出力があるのなら話は変わってくる」「え、160出たの!?」などと球速に驚きの声が広がっていた。

古林は台湾出身の25歳右腕。NPB1年目の昨季は7試合で2勝2敗、防御率3.62だった。台湾代表として出場したワールド・ベースボール・クラシック（WBC）でも韓国戦に先発し、5回途中まで2安打1失点の快投。シーズンでの大化けが期待されている。



（THE ANSWER編集部）