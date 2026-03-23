春の紫外線、気になる人に！【ワークマン】ガバッと着て対策♡「UVカットパーカー」

暖かくなり薄着になると気になるのは紫外線。対策はなるべく早めに始めるのがよさそうです。そこで今回は【ワークマン】で見つけた、春から大活躍しそうな「UVカットパーカー」をご紹介。機能性が高くお手頃価格の優秀アイテムは、一着持っておくと重宝する予感。

軽く羽織ってUV対策できる遮熱パーカー

【ワークマン】「レディースクールUV遮熱サンシェードパーカー」\1,900（税込）

UVカット（UPF50+）機能付きのパーカー。シェード付きフード ＆ 首を覆えるハイネックデザインで、顔まわりの紫外線対策までしっかりできる優秀アイテムです。さらに遮熱・吸水速乾・接触冷感・ストレッチ素材と、価格以上の機能性も魅力。デイリーはもちろん、レジャーシーンでも活躍しそうです。

フェイスガード付きのUVカットパーカー

【ワークマン】「レディースクールUVフェイスガードパーカー」\1,500（税込）

こちらは鼻までしっかりカバーできるフェイスガード付きのパーカー。フェイスガードは単体でも使える仕様になっています。こちらもUVカット・接触冷感・吸水速乾機能付き。モノトーンからパステル系まで全9色のカラーバリエーションから選べます。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。