MATSURI松岡卓弥、志尊淳主演『10回切って倒れない木はない』でドラマ初出演！ 「毎日ドキドキしながら撮影に参加」
昭和歌謡グループ・MATSURIの松岡卓弥が、志尊淳が主演する4月12日スタートの日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（日本テレビ系／毎週日曜22時30分）に出演することが決定。本作がドラマ初出演となる。
【写真】新ドラマ『10回切って倒れない木はない』志尊淳＆仁村紗和がクランクイン！ 志尊の誕生日サプライズも
本作は、志尊淳演じるキム・ミンソク／青木照と、仁村紗和演じる河瀬桃子を中心に描かれる純愛ラブストーリー。幼い頃に出会っていた2人が、その事実を知らないまま再会し、国境や困難を越えて惹かれ合っていく姿を描く。
松岡が演じるのは、ミンソクが赴任するファングムホテル・トーキョーで働くベルマン・夏目孝彦。
松岡は今回がドラマ初出演となり、「まだまだ勉強中ですが、毎回ドキドキしながら楽しく撮影に参加しています」とコメント。「本作品の力になれるように、そして少しでもみなさんの癒しになれたら嬉しいなと思いながら、夏目孝彦を精一杯演じさせていただきます」と意気込みを語った。
多彩なキャストが集結し、個性豊かな登場人物たちが物語を彩る本作。ミンソクと桃子を取り巻く人間模様にも注目が集まる。
ドラマ『10回切って倒れない木はない』は、日本テレビにて4月12日より毎週日曜22時30分放送。
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本作は、志尊淳演じるキム・ミンソク／青木照と、仁村紗和演じる河瀬桃子を中心に描かれる純愛ラブストーリー。幼い頃に出会っていた2人が、その事実を知らないまま再会し、国境や困難を越えて惹かれ合っていく姿を描く。
松岡は今回がドラマ初出演となり、「まだまだ勉強中ですが、毎回ドキドキしながら楽しく撮影に参加しています」とコメント。「本作品の力になれるように、そして少しでもみなさんの癒しになれたら嬉しいなと思いながら、夏目孝彦を精一杯演じさせていただきます」と意気込みを語った。
多彩なキャストが集結し、個性豊かな登場人物たちが物語を彩る本作。ミンソクと桃子を取り巻く人間模様にも注目が集まる。
ドラマ『10回切って倒れない木はない』は、日本テレビにて4月12日より毎週日曜22時30分放送。