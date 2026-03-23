女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）は２４日に、第１２２話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）

子供たちの遊ぶ様を見守る、トキ（郄石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）。庭には季節外れの桜が返り咲きしている。その桜を見たヘブンは、日本に来た日のことを思い出していた。ある日の食事時。ヘブンは魚の小骨取りをトキにお願いする。久しぶりのお願いに、昔を懐かしむトキとヘブンだった。夕方。西向きの部屋の縁側に座り、美しい夕陽を眺めながらトキとヘブンは静かに語り合う。

「ばけばけ」は第１１３作目の連続テレビ小説。怪奇文学作品集「怪談」を発表した小泉八雲ことラフカディオ・ハーンの妻・小泉セツをモデルにした作品。明治時代の松江を舞台に物語はスタートし、史実を再構成してフィクションとして描く。脚本はふじきみつ彦氏、主題歌はハンバートハンバートの「笑ったり転んだり」。２月７日にクランクアップした。

「ばけばけ」は残り４話。３０日からは、女優の見上愛と上坂樹里がダブル主演の「風、薫る」がスタートする。