フリーアナウンサーの中川安奈（32）が22日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）にゲスト出演。彼氏に浮気をされた過去について語った。

中川は占い師のシウマ氏から「付き合う相手、大体浮気される」と占われ、「きゃあ〜」と絶叫。「高校の時は凄かったね、2歳上ぐらいね」とも言われ、「ええっ？待って！ちょっと待って、怖い、怖い。2つ上です」と驚いた様子で語った。

2歳上の男性に浮気を「されちゃった」とあらためて語り、17、8歳の時だと言われ「まさにそうですよ」と明言。「結構壮絶な浮気現場っていうか」に遭遇したと明かした。

彼は当時一人暮らしをしていたため、旅行帰りに土産を持って訪れたところ、「初めて、サプライズでお土産を渡そうかなと思って行ったら、“えっ？なんでいるの？”って凄いびっくりされて」と回想。土産を持って来たと伝えると「“今後輩が泊まりに来ているから、駅まで送っていくわ”って言われて」と帰されたという。

すると翌日学校で彼の家に泊まっていたと聞かされた後輩に会ったとし、泊まりに行っていたとの話を振ると、現在彼とは仲が悪く「“全然関わってないんだけど”って言われちゃって」とウソだったとぶっちゃけた。

「これ高2で経験したんですよ、私。でも結構じゃないですか」と中川。「早いですよね、トラウマクラスのみたいな…」と話すと、この日共にゲスト出演したモデルでプロ雀士の岡田紗佳も「本物の修羅場」とコメントした。

シウマ氏は「あと、23歳でも浮気されている」と断言、中川は「あった。ありました」と言い切った。

岡田は「浮気されても良くないですか？だって本命は自分なんですよね」と平然と語ったが、中川は「うわ〜カッコいい。究極の考え方のやつ。これ私無理です。すっごいヤキモチ焼きだから」と納得できない様子で話した。