日本航空（JAL）は、ボーイング737-8型機の新座席を発表した。

新たに小型機に初めてファーストクラスを導入し、国内線全路線でファーストクラスのサービスを提供する。具体的な客室構成は決定次第発表する。

ファーストクラスの座席は、調整可能なヘッドレストとフットレスト、電動リクライニングを装備する。USB-A/C電源、二つ折りテーブル、タブレットホルダーも設置した。

普通席の座席はレカロ・エアクラフト・シーティング製で、タブレットホルダーとUSB-A/C電源を設けた。薄型シートで、リクライニング機能も備える。

ボーイング737-8型機は、2026年度に受領し、2027年度から運航を開始する計画で、ボーイング737-800型機の後継機として、2023年3月に21機、2025年3月に17機を確定発注している。JALがボーイングの新モデルを発注するのは18年ぶり。インテルサットのマルチ軌道機内接続サービスを導入することも決めている。

ボーイング737-8型機は、新型エンジンや空力性能の向上により、現行のボーイング737-800型機と比較して二酸化炭素（CO2）排出量を約15％削減できるとされている。