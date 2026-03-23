2027年度より順次導入

JAL（日本航空）が2026年3月23日、新型旅客機「ボーイング737-8」を2027年度より順次運航開始すると発表しました。それに合わせ同機に実装される予定の座席も公開されています。どのようなものなのでしょうか。

【写真】えっ…これが「JALの新型旅客機の”最上級クラス”」驚愕の全貌です

737-8は2016年に初飛行。大型で効率の良いエンジンの採用や操縦システムの改修などが加えられており、737-800を始めとする在来タイプと比較して約15%ほど、燃費効率の向上などが図られているとのことです。JALでは現在国内線を中心に運航されている737-800の後継として、38機の導入を計画しています。

そして737-800国内線仕様機では「クラスJ」、普通席の2クラス設定だったのに対し、737-8には、国内線の最上級グレード「ファーストクラス」が設定。JALによると「小型機にファーストクラスを設定するのは初めて」とのことです。同社はファーストクラスを全国の路線へ拡大することで、「ゆとりのある座席と上質な機内体験を多くのお客様に提供し、移動のひとときを豊かに彩ります」としています。

なお、具体的な客室仕様などの詳細については、確定次第お知らせすると同社の担当者はコメントしています。