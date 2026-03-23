戸田恵子、ライブで『アンパンマンのマーチ』を手話も交えて披露「涙出そうになったよ」

女優で声優の戸田恵子が22日に自身のアメブロを更新。ライブイベントに出演し、感動した出来事をつづった。

この日、戸田は「穏やかな今日のよき日に、逗子ライブ・インクルーシブ2026が開催されました」と報告。「全盲の方や難聴の方など、様々障害をお持ちの皆さんと共にステージを努めましたー！」と明かし「皆さん、巧みに楽器を演奏されたり見事に歌い上げたりパフォーマンスしたり、本当に素晴らしかった！惚れ惚れです」と共演者を称賛した。

イベントへの出演について、ステージキャプテンを務めた声優の麻生かほ里から「『姉さん！来年、私がステージ・リーダーとなるライブが逗子であるのだけど、出てもらえないかなぁ？』と」誘われた経緯を説明。ライブでは「『アンパンマンのマーチ』と『手のひらを太陽に』を歌ったんだよ。手話も交えてね」と報告し「手話でも『アンパンマン』の型は決まってるんだって」とポーズを紹介した。

続けて、その手話を「観客の皆さんもやってくれてた。その光景をステージから見てて涙出そうになったよ」と感動した様子でコメントした。

さらに、「知る人ぞ知るディビッド・マシューズさん」（原文ママ）とジャズピアニストのデビッド・マシューズとの2ショットを公開。「グラミー賞何度も獲ってる有名なアレンジャーです」と述べ、最後に「観に来てくださった皆様、本当にありがとうございました！感謝申し上げます。心に残るライブでした」とつづった。