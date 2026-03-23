◇第98回選抜高等学校野球大会 1回戦 東北5-1帝京長岡(23日、甲子園球場)

MLB・パドレスのダルビッシュ有投手が23日、自身のXを更新。選抜高等学校野球大会1回戦で勝利をあげた母校・東北高校を祝福しました。

ダルビッシュ投手は勝利のニュースを引用し、「母校が選抜で勝利をあげました。おめでとうございます」とつづっています。

東北は1回、相手投手の投球が乱れ、2度の押し出し四球により2点を先制。2回では、松本叶大選手が1、3塁の好機からレフトへの犠牲フライを放ち1点をあげました。さらに、進藤翔愛選手が2塁からライト方向へのタイムリーを放ち1点を追加。

ここまで4点リードの東北ですが、裏で1アウト2、3塁のピンチから、帝京長岡の松本覇選手の放ったショートゴロの間に1点を奪われます。その後両者無失点で迎えた7回、東北は1アウト1、3塁の好機から佐藤良洸選手の打ったサードゴロの間に1点を追加。試合は東北の4点リードのまま終了し、東北が勝利をあげました。

東北は春の甲子園で、ダルビッシュ投手が在籍していた2004年に2回戦まで勝利をあげましたが、その後は全て（2008年、2011年、2023年）初戦で黒星となっていました。白星となったのは、実に22年ぶりです。