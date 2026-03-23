プロ野球・日本ハムとソフトバンクは23日、「プロデュースグルメ対決企画」を発表しました。

これは慶応大時代のチームメートである、日本ハム・郡司裕也選手とソフトバンク・柳町達選手のプロデュースグルメの販売数で競うもの。郡司選手プロデュースの「『さすカニ俺カッコいい！』カニクリームパスタ」と、柳町選手プロデュースの「これぞ達人流！出汁香る贅沢丼」において、27日のシーズン開幕戦から9月10日までの販売数が集計されます。

商品は両選手の本拠地で販売されていますが、同対戦カード12試合ではビジター球場でも販売が行われます。

この対戦に際し、郡司選手は闘志メラメラのメッセージを発表。「柳町よ。俺のグルメに対抗してメニューを作ったらしいな。美味そうじゃねえか。だがな、俺の一皿はただの思いつきじゃない。北の大地の恵みと俺のこだわりが織りなす究極の一皿だ。流行りでも、見た目でもない。一口目で分かる“完成度”がある。お前の一皿、楽しみにしているよ。最後に一つ、カンペの棒読みだけはやめてくれ。以上だ」とつづっています。