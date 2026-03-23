◆センバツ第５日 ▽１回戦 英明５―３高川学園（２３日・甲子園）

高川学園のプロ注目右腕、木下瑛二（３年）は中盤に捕まった。４回に先頭から連続四球。自身の失策で先取点を許すと、３点を失った。初回は２者連続三振でスタート。自己最速タイの１４６キロを何度もマークし、３回までに５三振を奪ったが「調子は良かったけど、相手投手がすごくいい流れで投げていたので（力みが生まれた）」と徐々にリズムが崩れた。３回に２四球。「四球をなくそうと思った」と投球の意識を変えた４回に、逆に乱れた。

香川出身で、英明の選手は友人だらけだ。プレーボールと同時に対戦した１番・池田隼人（３年）と２番・太田丈士（３年）は元チームメート。自身の投球に影響を与えたエースの富岡琥希（３年）も同じ場所で練習をしていた。相手左腕の投球に「すごくいい投手」と拍手。試合後の整列では、２回戦に進む仲間たちに「頑張れ」と声をかけた。

「すごく悔しい」という気持ちと同時に「すごく楽しかった。一生の思い出になりました」。高卒でのプロ入りという目標は「変わりません」と語り「夏に絶対に戻ってくるという思いです」と涙をこらえた。