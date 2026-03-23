◆センバツ第５日 ▽１回戦 高川学園３−５英明（２３日・甲子園）

英明（香川）が高川学園（山口）に５―３で競り勝った。５―１で迎えた９回、２点を返されたが逃げ切り勝ち。光ったのは４回の攻撃だ。１点を先制し、なおも無死二、三塁で７番打者の矢野壮馬（２年）が右前打を放ち２点目。なお無死一、三塁で榎本侑晟（２年）が中前打で３点目。流れを一気に引き寄せた。

榎本はカウント１―２からの６球目。相手が前進守備を敷いてきた中で、内角変化球をはじき返した。「最初は内野ゴロでも得点が入るかなと思っていたんですけど、内野が前進してきたんで、強く（ボールに）コンタクトすることを心がけた。狙い通りというか、自分の仕事ができた」と充実感をにじませた。

榎本は４打数２安打と躍動。チームは６安打で５得点を奪った。甲子園でも粘り強い打撃ができた要因は、冬の練習にもあるという。各選手が打撃練習で徹底的に振り込んだ。共通の狙いを持って行ったのがロングティーだ。「ロングティーでは距離を飛ばすのではなくて、低く速い打球を打つ」。

フライアウトで「相手投手に楽をさせない」ことが目的の一つだったという。「秋と比べて粘り強い打者が増えたと思うし、２ストライクでも強く打てる打者が増えたと思う」と榎本。昨秋の明治神宮大会で４強入りした強豪。２回戦は東北（宮城）と対戦する。