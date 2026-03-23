猫をなでている最中に、強引に割り込んで自分をアピールするコーギー。その必死すぎる姿と、何とも言えない表情がSNSで話題となっている。



【動画】猫さんを長くなですぎて犬さん激おこ！

Xで話題となっているのは、ばなななさん（@Banana_corgi7）のペットのあんずちゃん。 投稿された動画には、飼い主さんが猫ちゃんをなでていると、横からスッと入り込み、時には強引にポジションを奪い取って「なでて！」と催促する、あんずちゃんの姿が。



その愛らしい攻防が注目を集め、ポストは105万回表示を突破した。ばなななさんに、当時の状況や普段の様子について話を聞いた。



――この動画はどのような状況で撮影されたのでしょうか？



ばななな： 普段、朝の様子を撮影することが多く、その際の一コマです。



――あんずちゃんは普段から猫ちゃんにやきもちを焼くタイプですか？



ばななな： はい。ただ、ママを取られたくないという「やきもち」ではなく、とにかくなでられるのが好きで、順番を待てない！という感じなんです。もしかすると、一般的なやきもちとは少し違うのかもしれませんね。



――動画のように強引にポジションを取りに来ることはよくありますか？



ばななな： たまにあります。あの待っている時の何とも言えない表情や、ちょっと強引なところを楽しんでいただけたならうれしく思います。



――あんずちゃんと猫ちゃんは、普段どのような関係なのですか？



ばななな： 普段はお互いマイペースに別々の時間を過ごしています。仲が良くも悪くもない関係ですが、お互いリビングの日が当たる場所でお昼寝をするのが好きなので、たまに近くで並んで寝ていることがありますよ！



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SNSでは「コーギーの圧がすごい」「据わった目で睨んでる」「我慢が足らなさすぎる！」などのコメントが寄せられた。「ママのなでなで」を巡る平和で賑やかな光景。動物好きから見ると、まさに天国のようだ。



（まいどなニュース特約・米田 ゆきほ）