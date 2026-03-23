元NHKのフリーアナウンサー中川安奈（32）が22日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（深夜1時55分）に出演。占い師から「付き合う相手、大体浮気される」と占われた。

占い師のシウマ氏から「付き合う相手大体浮気される」とされ、「きゃああぁぁ」と声を上げた。

シウマ氏に「高校の頃、2つ上ぐらい」と相手の年齢を告げられると、「怖い怖い。2つ上です」と的中したことに驚いた。

シウマ氏は浮気された時期を17歳から18歳と占い、「見る目がないって時期に入ってるんで。テンションだけでいってしまうっていう」とした。

中川は「結構壮絶な浮気現場というか…。なんか、私が旅行から帰ってきてその年上の彼の家に、1人暮らししてたので、初めてサプライズでお土産渡そうって行ったら、『なんでいるの!?』ってすごいビックリされて」とし、「（彼が）『今後輩泊まりにきてるから駅まで送っていくわ』って言われて、翌日高校で、後輩に会っちゃって。『昨日泊まりに行ってたんですよね？』って言ったら、『俺今○○さんとすごく仲悪くて、全然関わってないんだけど』って言われちゃって。これ高2で経験したんですよ。結構ですよね。早いですよね、トラウマクラスの…」と振り返った。