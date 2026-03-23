カニカマ・ハムチー・蓮根で可愛いすぎ！『ふくさ寿司風いなり』3種／お花見弁当にも

お花見には、見た目も華やかなお弁当を。三つ葉できゅっと結んだ、ご祝儀袋のような姿が美しい「ふくさずし」。一般的には薄焼き卵で包みますが、いなりずしなら詰めるだけで簡単です。

中のすしめしにもひと工夫すれば、子どもも大喜び。のせる具を3種類用意して、見た目も味わいも楽しめます。

『ふくさずし風いなり』のレシピ

材料（8個分）

油揚げの甘辛煮（下記参照）……全量

基本のすしめし（下記参照）……全量

桜えび……大さじ2

ホールコーン（缶詰）……大さじ2と1/2（約30g）

揚げだま……大さじ1

三つ葉……8本

油揚げの甘辛煮の作り方

（1）油揚げ（14×7cm）4枚は上から菜箸をころがし、横半分に切る。切り口からやさしく開き、40℃ほどのぬるま湯でもみ洗いし、手ではさんで水けを絞る。

（2）口径約20cmの耐熱のボールに水1カップ、しょうゆ、砂糖、みりん各大さじ4を入れて混ぜる。（1）を入れて、ラップを落としぶたのようにぴったりと密着させ、電子レンジ（600W）で6分ほど加熱する。

（3）ラップをはずして油揚げの上下を返す。同様にラップをかぶせ、2分ほど加熱する。取り出して、ラップをかぶせたままさます。

保存期間

汁ごと保存容器に入れて冷蔵で2〜3日保存可能。冷凍する場合は、汁けをかるく絞り、ラップで1切れずつ包んで2週間ほど保存可能。

基本のすしめしの作り方

酢大さじ1と1/2、砂糖大さじ1、塩小さじ1/4を混ぜる（合わせ酢）。大きめのボール（または飯台）に温かいご飯1合分を入れ、合わせ酢を回しかける。しゃもじで切るように手早く混ぜ、うちわであおいで粗熱を取る。ご飯につやが出るまで同様に1〜2回混ぜる。

ふくさずし風いなりの作り方

（1）三つ葉はラップで包み、電子レンジ（600W）で30秒ほど加熱し、冷水にとってさます。すしめしに桜えび、コーン、揚げだまを加えて混ぜ、8等分してたわら形ににぎる。

（2）油揚げの汁けをきって1切れの口を開き、すしめし1個を詰める。口を折りたたんで閉じ目を下にし、平らになるよう上からかるく押さえる。中央に具（下記参照）をのせ、水けをきった三つ葉1本で2回結び、端を裏に回す。残りも同様にする。

混ぜるだけで豪華な具入りすしめしに！

のせる具のバリエーション3種

『酢ばす』の材料（8 個分）と作り方

れんこん25cm (約70ɡ）は皮をむき、 8等分の輪切りにして酢水（水3カップ、酢小さじ1）にさっとさらす。耐熱容器に酢、水各大さじ1、砂糖小さじ2、塩少々を入れて混ぜ、れんこんを加える。ふんわりとラップをかけて電子レンジで2分ほど加熱する。取り出し、そのままさます。

『ハム＆チーズ』の材料（8個分）と作り方

ロースハム、スライスチーズ各2 枚 は好みの型で8 切れずつ抜き、少し ずらしていなりずしにのせる。

『かにかま＆スプラウト』の材料（8個分）と作り方

ブロッコリースプラウト1/2パックは 根元を切り落とす。かに風味かまぼ こ2 本は粗くほぐす。いなりずしに それぞれ1/8量ずつ交差させてのせる。

お弁当箱を開けた瞬間、思わず見とれるふくさずし風いなり。きっと、お花見の主役になりますよ♪

（『オレンジページ』2022年1月2日号より）