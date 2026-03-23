キスマイ玉森裕太「手品ニキ」と焼肉満喫「宮玉デート尊い」「誕生日祝いかな？」とファン歓喜
【モデルプレス＝2026/03/23】Kis-My-Ft2の玉森裕太が3月22日、自身のInstagramを更新。「手品ニキ」との焼肉を満喫したことを明かした。
【写真】キスマイ玉森「食べてる顔も天使」焼肉満喫ショット
この日、玉森は「手品ニキ（宮田さん）に焼肉ご馳走になっちゃいました」と宮田俊哉と焼肉を満喫したことを報告。玉森は美味しそうに焼肉を食べており「thank you」と感謝の言葉を添えている。
この投稿には「お肉が豪華」「宮玉（※玉森と宮田の愛称）デート尊い」「食べてる顔も天使」「宮っちの呼び方面白い」「本当に良い関係」といったコメントが多数。また、玉森の誕生日が3月17日だったことから「誕生日祝いかな？」などの声も寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】キスマイ玉森「食べてる顔も天使」焼肉満喫ショット
◆玉森裕太、宮田俊哉と焼肉へ「馳走になっちゃいました」
この日、玉森は「手品ニキ（宮田さん）に焼肉ご馳走になっちゃいました」と宮田俊哉と焼肉を満喫したことを報告。玉森は美味しそうに焼肉を食べており「thank you」と感謝の言葉を添えている。
◆玉森裕太の投稿に反響
この投稿には「お肉が豪華」「宮玉（※玉森と宮田の愛称）デート尊い」「食べてる顔も天使」「宮っちの呼び方面白い」「本当に良い関係」といったコメントが多数。また、玉森の誕生日が3月17日だったことから「誕生日祝いかな？」などの声も寄せられている。（modelpress編集部）
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