

『平安神宮御鎮座百三十年記念 BE:FIRST 奉納 Special Live』（撮影＝河上良）

6人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTが20日、鎮座百三十年を迎えた平安神宮で開催された奉納スペシャルライブ『平安神宮御鎮座百三十年記念 BE:FIRST 奉納 Special Live』を開催。朱色に浮かび上がる拝殿をバックに一夜限りのパフォーマンスを披露した。

【写真】BE:FIRST、平安神宮で一夜限りのSPライブの模様

平安神宮が創建百三十年という節目を迎えることを祝い、その長い歴史と人々の祈りに敬意を表して奉納ライブとして行われた本公演。「BMSG FES’22」で初披露されたBMSG ALLSTARSによる「New Chapter」をBE:FIRSTのみで披露。さらに、和とHIP HOPが融合した「Masterplan」や、最新曲でBE:FIRSTの真骨頂とも言えるHIP HOPナンバー「BE:FIRST ALL DAY」など計16曲を圧巻のパフォーマンスで披露した。

今回のセットリストは各音楽配信サービスでプレイリストとして公開中。

さらに本公演の模様がZAIKOにて配信されることが決定した。

セットリスト

【SETLIST】平安神宮御鎮座百三十年記念 BE:FIRST 奉納 Special Livehttps://BEFIRST.lnk.to/heian-befirstNew ChapterBF is…GRITSecret GardenBrave GenerationBoom Boom BackMainstreamMasterplanDon’t Wake Me UpSailingGreat MistakesBlissfulBye-Good-Bye - From THE FIRST TAKE夢中I Want You BackBE:FIRST ALL DAY