東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

特に目立った経済指標の発表はありませんでした



※要人発言やニュース

【イラン情勢】

ベッセント米財務長官

イラン要塞が完全に破壊されるまで攻撃を継続する

時には事態を鎮静化させるため事態をエスカレートさせる必要がある



トランプ米大統領「ホルムズ海峡再開しなければイラン発電施設を爆撃」

イラン「発電施設が攻撃された場合はホルムズ海峡を完全に封鎖する」



イラン議会リバフ議長

原油を高騰させてやる、米国債はイラン人の血で汚されている

米国の行動は結果として原油価格を長期間にわたり高騰させる



ペゼシュキアン大統領

イランを地図から消し去ろうとする考えはイランの団結を強めるだけだ



ウォルツ米国連大使

イランは欧州を攻撃可能な長距離弾道ミサイル発射能力を有している



【原油相場】

国際エネルギー機関（IEA）ビロル事務局長

世界はここ数十年で最悪のエネルギー危機に直面する可能性

1970年代に2度起きたオイルショック時よりも深刻な可能性



サウジアラビアは原油1バレル＝180ドルを超えるシナリオを想定

極端な価格高騰や世界的な景気後退は需要崩壊を招くリスクがある



【日本】

高市首相「為替変動に強い経済構造をつくる」

三村財務官「いかなる時もあらゆる方面で対応する」



【英国】

スターマー首相が財務相や英中銀総裁と月曜日に緊急会議を開催へ

エネルギー安全保障、米イラン戦争に対する国際的対応について議論



【NZ】

格付け会社フィッチ

NZの格付け見通しを「ネガティブ」に引き下げ

過去6年間で一般政府の債務残高対GDP比は大幅に上昇

政府債務は27年6月期までにGDP比56%に達する可能性

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