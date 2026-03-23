サンダー対ウィザーズ戦で乱闘…リーグが計5選手へ出場停止処分と罰金を科す

3月23日（現地時間22日、日付は以下同）。NBAは、22日のオクラホマシティ・サンダー対ワシントン・ウィザーズ戦で乱闘騒ぎを起こした計5選手への処分を発表した。

キャピタルワン・アリーナで行われたこの試合。アウェーのサンダーが132－111で制して連勝を11へ伸ばし、シェイ・ギルジャス・アレクサンダーがゲームハイの40得点をマーク。

ただ、この試合の前半終盤に大乱闘が起きた。アンソニー・ギル（ウィザーズ）がフックショットを決めた後、接触したジェイリン・ウィリアムズ（サンダー）とジャスティン・シャンペニー（ウィザーズ）が一触即発の状態になり、割って入ろうとしたエイジェイ・ミッチェル（サンダー）をシャンペニーが突き飛ばしたことでコート外の乱闘に発展。

その後、サンダーのウィリアムズとミッチェル、ケイソン・ウォレス、ウィザーズのシャンペニーの計4選手が退場処分を受けていた。

リーグはミッチェルとシャンペニーへそれぞれ1試合の出場停止処分（無給）、ウィリアムズへ5万ドル（約795万円）、ウォレスとギルへそれぞれ3万5000ドル（約556万5000円）の罰金処分を科した。

ミッチェルは24日のフィラデルフィア・セブンティシクサーズ戦、シャンペニーは23日のニューヨーク・ニックス戦で出場停止となった。



FIGHT BREAKS OUT IN THUNDER-WIZARDS 😳

4 PLAYERS EJECTED 😯 pic.twitter.com/Vm3cTdcqyz

- Bleacher Report (@BleacherReport) March 21, 2026

【動画】4選手が退場処分となった乱闘のシーン