オーストラリア代表の新ユニフォーム発表!! ドイツW杯版からインスパイア「伝統と進化のバランスを取り…」
オーストラリアサッカー協会(豪FA)は23日、新ユニフォームを発表した。
今回の1stユニフォームは、16強入りを果たした2006年ドイツワールドカップのデザインからインスピレーションを得たという。当時のように黄色の要素が強いデザインとなっており、首元には緑のラインが入っている。豪FAは「伝統と進化のバランスを取り、オーストラリアのサッカーを形作った瞬間を称えつつ新世代の信念と野心を包み込んでいる」と説明しており、エンブレムはレトロ感のあるデザインになった。
豪FAのマーティン・クゲラーCEOは「世界最高峰のチームと競って勝利するという明確な意図を持って世界の舞台で戦う準備ができており、この新しいユニフォームはその野心を反映している。ナイキとの提携により開発されたホームキットは、象徴的な2006年のデザインからインスピレーションを得ている」とコメントを発表した。
2ndユニフォームも併せて発表されており、「フューチャー・クラシック」をテーマに濃い緑とコーラルの2色が大胆に採用されたデザインになった。
今回の1stユニフォームは、16強入りを果たした2006年ドイツワールドカップのデザインからインスピレーションを得たという。当時のように黄色の要素が強いデザインとなっており、首元には緑のラインが入っている。豪FAは「伝統と進化のバランスを取り、オーストラリアのサッカーを形作った瞬間を称えつつ新世代の信念と野心を包み込んでいる」と説明しており、エンブレムはレトロ感のあるデザインになった。
2ndユニフォームも併せて発表されており、「フューチャー・クラシック」をテーマに濃い緑とコーラルの2色が大胆に採用されたデザインになった。
— 10 Sport (@10SportAU) March 23, 2026
NEW AUSTRALIA KITS
Nike and Football Australia have dropped our newest kits ahead of the Socceroos' FIFA World Cup campaign.
The home kit draws inspiration from the iconic 2006 World Cup kit, harking back to the traditional green and gold. While the away kit is "inspired by… pic.twitter.com/0FzmPY35Xb