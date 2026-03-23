嵐の公式Instagramにて、2014年4月30日にリリースされた「GUTS !」のジャケットが公開された。

【写真】学生服姿の嵐（「GUTS !」ジャケット）【動画】嵐「GUTS !」MV

■学生服を纏った嵐

「GUTS !」は、二宮和也の主演ドラマ『弱くても勝てます～青志先生とへっぽこ高校球児の野望～』（日本テレビ系）の主題歌。ジャケットでは、甲子園出場を目指す青春学園ドラマにちなんで、5人が学生服のような衣装を纏っている。

投稿の1枚目の通常版は、卒業アルバムの写真を並べたようなデザインに。5人は白シャツにストライプ柄のネクタイを締め、ネイビーのジャケットを羽織っている。

そして初回限定盤（2枚目）には、腕を組んだ5人が仁王立ちして横一列に並んだ姿が収められている。（左から）松本潤は、水色とオレンジのボーダーのニット、大野智はブルーグリーンのニットカーディガン、二宮は鮮やかなブルーニット、櫻井翔はグレーのパーカー、相葉雅紀は紫のニットをそれぞれネイビーのブレザージャケットと重ね着。MVでは、また違った着こなしを披露しているのも見逃せない。

さらに3枚目には、二宮を中心に横一列に並んだ集合ショットも投稿されている。

SNSには「相葉ちゃんだけ腕組みのポーズが、他の4人と逆」「マジ学生証なジャケ写」「嵐が学生に見える」「ブレザー制服姿にキュンキュンした」「違和感ない」という感想の他、「運動会で踊った！」「幼稚園で踊りました」「いつでも踊れる」「必ず聞いてから登校してた」「初めて自分で買ったCD」など、ファンの思い出も続々と寄せられている。

■動画：嵐「GUTS !」MV