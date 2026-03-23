22日（日）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のSAGA久光スプリングスが、今季のチャンピオンシップクォーターファイナルをSAGA久光のホームであるサロンパスアリーナで開催できることが決定した。クラブ公式SNSが伝えている。

チャンピオンシップの会場は、レギュラーシーズンの順位が上位のクラブのホームで開催される（ファイナルのみリーグ主催）。22日（日）にHAPPINESS ARENAで行われた、SVリーグ女子第20節GAME2の群馬グリーンウイングス戦にSAGA久光が勝利したことで、現在32勝8敗でリーグ2位のSAGA久光はレギュラーシーズン4位以上が確定し、4月11日（土）、12日（日）、13日（月）に行われるクォーターファイナルをホームで開催することが決まった。

今季のSVリーグ女子はクォーターファイナル、セミファイナル、ファイナルで、それぞれ2戦先勝方式を採用し、1勝1敗となった場合のみ3試合目を行って勝者を決定する。

クォーターファイナルの日時は、11日（土）、12日（日）が14:05開始、13日（月）が19:05開始予定となっており、チケット情報はクラブ公式サイトから確認することができる。

なお、SVリーグ女子のファイナルは4月25日（土）から27日（月）に神奈川県の横浜BUNTAIで開催される。