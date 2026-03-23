◇第98回選抜高等学校野球大会 1回戦 英明 5-3 高川学園(23日、甲子園球場)

第2試合では、最終回に執念で一打逆転のチャンスをつかむ場面が見られました。

両投手の三者凡退の立ち上がりで幕を開けたこの試合。4回には英明打線が奮起し一気に3得点をあげます。さらに5回には強雨の影響もあり難しいコンディションとなる中、英明がセンターへの犠牲フライで得点を追加。4点のリードをつくります。

6回には高川学園にもタイムリーが生まれるも、8回には英明が相手のエラーの間に1点を追加。4点差で9回に突入しました。

そんな中、土壇場で高川学園が執念のプレー。1アウトから衞藤諒大選手(3年)がライトへのヒットで出塁すると、続く先発・木下瑛二投手(3年)の打球は相手のエラーを誘い、1アウト1、3塁と好機を拡大します。続く打者のゴロの間にはランナーが生還し3点差。さらに続く中島遥真選手(2年)の打球は、グラブをはじくレフトへのヒットとなり2アウト2、3塁としました。さらに代打として打席に向かった横山晃選手(2年)の当たりも相手のファンブルを誘い、これで2点差まで詰め寄りました。

続く2アウト1、3塁の場面では空振り三振に倒れゲームセット。それでも高川学園が最終回に怒とうの追い上げを見せました。