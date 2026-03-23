なにわ男子・大橋和也、365日毎晩20分ずつストレッチ 美肌＆健やかマインドの秘けつに迫る
7人組グループ・なにわ男子の大橋和也が、25日発売のメンズビューティ誌『FINEBOYS+plus BEAUTY（ファインボーイズ プラス ビューティ）』vol.13（日之出出版）表紙・巻頭特集に登場する。「みんなに笑顔になってほしい」という真っ直ぐな想いで、常に周囲を明るく照らす大橋の美肌と健やかなマインドを支える独自の「ととのえ方」を徹底取材する。
【写真】ぎゅっと集合！キュートなポーズのなにわ男子
今号は「ゆらがない。自分を取り戻す！春のととのう5つの習慣」と題し、季節の変わり目に向けた心身の再構築メソッドを特集。最旬の人気アーティストや専門家が登場し、最新のメンズ美容・健康トレンドをいち早く届ける。
大橋は小学生の頃から365日、朝晩20分ずつ欠かさず続けているストレッチがコンディショニングの核。このルーティンが、ダンスの可動域や伸びやかな発声を支える土台となっているそう。また、料理好きとしても知られる大橋の食生活は非常にヘルシー。自宅では白米の代わりに「酵素玄米」を選び、最近は素材の味を活かせる「せいろ蒸し」にハマっているといった、こだわりのインナーケアも紹介する。
また加藤シゲアキが大橋をイメージして書き下ろした主演舞台『AmberS -アンバース-』への意気込みも。表現者として多忙な日々の中でも揺らぐことのない、ポジティブなマインドセットに迫る。
このほか、中面特集では深田竜生（ACEes）が登場。vol.9で見事な6パックを披露した深田が、約2年ぶり同誌へ帰還。ジムでのワークアウトで汗を流す様子を撮影し、現在の肉体美をキャッチする。
「腹筋100回以上は余裕」と語る驚異の体幹は、幼少期の極真空手で鍛えた“貯金”のおかげ。自身の腹筋を「武器」と捉えつつ、現在はさらなる飛躍を目指し背筋と腕の強化に闘志を燃やす。また、自身の筋トレを「世界平和（ヒーローのたくましさ）」に例えるユニークな哲学や、切磋琢磨し合うACEesメンバーそれぞれの筋トレ事情についても分析。5月から始まるアリーナツアーに向けた「気合十分」なメッセージも掲載される。
【写真】ぎゅっと集合！キュートなポーズのなにわ男子
今号は「ゆらがない。自分を取り戻す！春のととのう5つの習慣」と題し、季節の変わり目に向けた心身の再構築メソッドを特集。最旬の人気アーティストや専門家が登場し、最新のメンズ美容・健康トレンドをいち早く届ける。
また加藤シゲアキが大橋をイメージして書き下ろした主演舞台『AmberS -アンバース-』への意気込みも。表現者として多忙な日々の中でも揺らぐことのない、ポジティブなマインドセットに迫る。
このほか、中面特集では深田竜生（ACEes）が登場。vol.9で見事な6パックを披露した深田が、約2年ぶり同誌へ帰還。ジムでのワークアウトで汗を流す様子を撮影し、現在の肉体美をキャッチする。
「腹筋100回以上は余裕」と語る驚異の体幹は、幼少期の極真空手で鍛えた“貯金”のおかげ。自身の腹筋を「武器」と捉えつつ、現在はさらなる飛躍を目指し背筋と腕の強化に闘志を燃やす。また、自身の筋トレを「世界平和（ヒーローのたくましさ）」に例えるユニークな哲学や、切磋琢磨し合うACEesメンバーそれぞれの筋トレ事情についても分析。5月から始まるアリーナツアーに向けた「気合十分」なメッセージも掲載される。