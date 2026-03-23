◇第98回選抜高校野球大会第5日 1回戦 高川学園3−5英明（2026年3月23日 甲子園）

84年春以来の出場となる高川学園（山口）が、昨秋四国大会優勝校の英明（香川）に3−5で敗れ、初戦で姿を消した。

高川学園の先発は、プロ注目の最速146キロ右腕・木下瑛二投手。公式戦9試合、61イニングで66奪三振、防御率1・92を誇る好投手だ。

だが、4回に2四球と犠打を処理した木下の悪送球が絡み3失点。4回にも追加点を許すなど、8回5安打5失点（自責点2）で敗戦投手となった。打線は9回に2点を奪うなど、2点差まで詰め寄ったが、最後は及ばなかった。

松本祐一郎監督は、3失策など守備のミスが失点につながったことに「投げるだけじゃないところを、ちゃんと見つめないといけない。今はこれがチームの実力だと思うんで、夏また頑張りたいなと思います」と課題について口にした。5回に降雨でグラウンドがぬかるんだままプレーした不運もあった。

先発の木下については「悪くはありませんでした」と評したが「相手の打線がしっかりボールを見極めるとか、粘り強い打線といいますか、チャンスをものにする力があった。英明の打線が一枚上でした」と話していた。

また、衞藤主将も「もう1回、守備、挟殺、バント処理、基本的なことを見つめ直していきたい。守備からの失点。四球、バント処理が負けの原因」と悔しがっていた。